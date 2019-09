O presidente do Irã, Hassan Rohani, afirmou nesta quarta-feira que é "pouco provável" chegar a um acordo com a Europa a respeito do pacto nuclear nos próximos dias, motivo pelo qual o país islâmico seguirá com o plano de reduzir mais compromissos nucleares.

"É pouco provável que alcancemos um acordo com a Europa hoje ou amanhã. Anunciaremos o terceiro passo do Irã, que acelerará as atividades da Agência de Energia Atômica do Irã (AEAI)", disse o governante.