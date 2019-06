O presidente do Irã, Hassan Rohani, afirmou neste sábado que seu país continua cumprindo com suas obrigações dentro do acordo nuclear assinado em 2015, apesar da saída dos Estados Unidos do pacto e da imposição de sanções americanas.

"Apesar da saída dos EUA do acordo e da imposição de sanções ilegais e infundadas, apoiadas por outras partes, meu país ainda continua cumprindo com as obrigações que assumiu", disse Rohani.