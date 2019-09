As autoridades iranianas defenderam neste domingo, durante reuniões com o diretor do Organização Internacional de Energia Atômica (AIEA), Cornel Feruta, o direito de reduzirem seus compromissos do acordo nuclear de 2015, diante do descumprimento da parte europeia.

O diretor-geral interino da organização internacional, que pediu a plena cooperação do Irã, viajou para Teerã em um momento crítico para o chamado Plano Integral de Ação Conjunta, após as últimas medidas adotadas por Teerã para acelerar sua atividade nuclear.