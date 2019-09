O presidente do Irã, Hassan Rohani, disse nesta quarta-feira que "inimigos da região aprenderam uma lição" com o ataque dos rebeldes houthis contra a companhia petrolífera saudita Aramco, que ele classificou de um "alerta" para acabar com a guerra no Iêmen.

"Os iemenitas não apontaram para uma escola, um hospital ou um mercado, mas atacaram um centro industrial para alertar seus inimigos", defendeu Rohani, referindo-se aos crimes de guerra atribuídos à coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, que intervém no Iêmen desde 2015 contra insurgentes.