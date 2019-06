O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, afirmou nesta segunda-feira que somente o fim das sanções econômicas dos Estados Unidos pode reduzir as atuais tensões entre os países na região do Oriente Médio.

"A nova tensão na nossa região se deve à guerra econômica dos EUA. O único caminho para reduzir estas tensões é o fim" dessa guerra, ressaltou Zarif em entrevista coletiva em Teerã ao lado do ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas.