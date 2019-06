As autoridades do Irã exibiram nesta sexta-feira em Teerã destroços do avião não tripulado americano derrubado na quinta-feira e asseguraram que o fato de estar em águas territoriais iranianas é uma prova de que o aparelho violou seu espaço aéreo.

Durante a exibição, à qual só tiveram acesso alguns meios de comunicação oficiais, o comandante da Força Aeroespacial dos Guardiões da Revolução, Amir Ali Hayizadeh, explicou que as partes recuperadas do drone estavam flutuando em águas territoriais do Irã.