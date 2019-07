O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohamad Yavad Zarif, exigiu neste sábado que o Reino Unido deixe de ser "cúmplice" das sanções dos Estados Unidos contra seu país, um dia depois de a Guarda Revolucionária ter capturado um petroleiro britânico.

"O Reino Unido deve deixar de ser cúmplice do terrorismo econômico dos EUA", escreveu Zarif no Twitter, em alusão às sanções impostas por Washington ao Irã após se retirar do acordo nuclear de 2015.