As autoridades iranianas anunciaram nesta quarta-feira que libertaram sete integrantes da tripulação do navio petroleiro de bandeira britânica Stena Impero, capturado no estreito de Ormuz em julho passado.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Mousavi, explicou que alguns dos tripulantes foram libertados e autorizados a deixar o navio, que se encontra no porto meridional da cidade de Bandar Abbas.