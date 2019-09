O Ministério das Relações Exteriores iraniano negou neste domingo o envolvimento do país nos ataques cometidos no sábado contra a companhia de petróleo saudita Aramco e denunciou planos de serviços de inteligência para "destruir a imagem" do Irã.

Em comunicado, o porta-voz do ministério, Abbas Mousavi, classificou como "sem sentido" as acusações dos Estados Unidos sobre a responsabilidade do Irã nos ataques.