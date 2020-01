O governo do Irã negou nesta quarta-feira que esteja envolvido com o ataque à Embaixada dos Estados Unidos no Iraque realizado no dia anterior, em Bagdá, e advertiu as autoridades americanas sobre quaisquer erros de cálculo e atos imprudentes.

Em resposta às acusações dos EUA contra o Irã, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Abbas Mousavi, disse que o país "está enfrentando uma espécie de obscenidade americana e erros repetitivos de cálculo", segundo a agência local de notícias iraniana "Mehr".