O Irã pediu nesta sexta-feira ao Reino Unido para libertar "o mais rápido possível" o superpetroleiro iraniano retido há mais de uma semana em Gibraltar, depois que a polícia local deteve o capitão e o primeiro oficial da embarcação.

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano, Abbas Musavi, disse que as razões do Reino Unido para confiscar o superpetroleiro Grace 1 são "irrelevantes do ponto de vista legal", segundo a agência oficial "Irna".