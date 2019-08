A República Islâmica do Irã informou nesta terça-feira que já superou entre 60 e 70 quilogramas o limite da reserva de 300 quilogramas de urânio enriquecido estabelecido no histórico acordo nuclear de 2015.

O porta-voz da Agência de Energia Atômica do Irã (AEAI), Behruz Kamalvandi, disse em cerimônia na usina nuclear de Fordow que "atualmente a quantidade do urânio enriquecido do Irã é de entre 360 e 370 quilogramas".