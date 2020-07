O Ministério da Saúde do Irã informou nesta terça-feira que outras 200 pessoas morreram em decorrência da Covid-19, o maior número de mortes diárias desde o início do surto, que já deixou quase 12 mil vítimas no país.

A taxa de mortalidade diária mais alta até o momento foi de 163 óbitos e foi registrada há dois dias, em meio a uma tendência ascendente nos casos do novo coronavírus nos últimos dois meses.