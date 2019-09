O Ministério das Relações Exteriores do Irã voltou, nesta segunda-feira, a negar as acusações dos Estados Unidos sobre seu envolvimento nos recentes ataques na Arábia Saudita, assim como um possível encontro com o presidente americano Donald Trump.

"Essas acusações são inaceitáveis e completamente infundadas", disse o porta-voz do ministério, Abbas Musavi, em entrevista coletiva sobre os ataques com drones ocorridos no último sábado a duas refinarias da companhia petrolífera saudita Aramco.