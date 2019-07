A República Islâmica do Irã já superou o limite de reserva de 300 quilogramas do urânio enriquecido estabelecido no histórico acordo nuclear de 2015, segundo informou nesta segunda-feira o ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Yavad Zarif.

Em declarações divulgadas pela agência iraniana de notícias "ISNA", o ministro iraniano explicou que esta ação é coerente com as previsões sobre o enriquecimento de urânio.