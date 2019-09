As autoridades do Irã consideraram, nesta quarta-feira, positiva a demissão do conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, defensor da linha dura contra Teerã, mas indicaram que essa mudança não influencia sua recusa em negociar com Washington.

O porta-voz do governo iraniano, Ali Rabiei, afirmou que "com a expulsão de seu maior defensor da guerra e do terrorismo econômico, a Casa Branca terá menos obstáculos para entender as realidades do Irã".