O presidente do Iraque, Barhan Saleh, afirmou nesta quarta-feira, em discurso na Assembleia Geral da ONU, que o país não será usado como uma plataforma de ataques contra seus vizinhos, entre eles o Irã.

"Não queremos que nosso país faça parte de nenhum conflito nem que seja campo de batalha para dirimir questões internacionais. (...) Queremos boas relações com o Irã, com quem temos vínculos culturais e religiosos", disse o presidente do Iraque.