As autoridades do Iraque entregaram à Turquia 188 menores de idade que foram deixados no país por famílias jihadistas do grupo Estado Islâmico (EI) em um ato que contou com a presença de organizações não governamentais e diplomatas, informou nesta quarta-feira o porta-voz do Conselho Supremo de Justiça, o juiz Abdel Sattar Bayraqdar, em comunicado.

"O Tribunal de Investigação Central, encarregado dos casos de terrorismo e dos acusados estrangeiros, entregou à Turquia 188 crianças deixadas pelo terrorista Estado Islâmico no Iraque", afirmou.