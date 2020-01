O primeiro-ministro do Iraque em exercício, Adel Abdel-Mahdi, se reuniu nesta segunda-feira com o embaixador dos Estados Unidos em Bagdá, Matthew Tueller, e solicitou um trabalho conjunto para a realização da retirada das tropas internacionais mobilizadas no Iraque, conforme aprovado pelo Parlamento iraquiano.

Em comunicado, Abdel-Mahdi ressaltou a "necessidade do trabalho conjunto para realizar a retirada das forças estrangeiras, segundo a decisão do Parlamento iraquiano, e estabelecer as relações com os Estados Unidos sobre bases corretas".