Durante as manifestações de hoje na capital, muitas das congregações apresentaram faixas de apoio à mais alta autoridade xiita do Iraque, o aiatolá Ali al-Sistani, que ontem passou por cirurgia após ter fraturado o quadril. EFE/Arquivo

Uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas, uma delas em estado grave, nesta sexta-feira em confrontos entre manifestantes e as forças de segurança do Iraque durante um protesto contra o governo em Bagdá, capital do país.

Esta foi a primeira morte registrada em manifestações em 2020. No ano passado, centenas de pessoas perderam a vida na onda de protestos que abala o país há quatro meses.