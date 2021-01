A Irlanda do Norte permanecerá confinada até o dia 5 de março, depois que as restrições impostas por conta do Natal não conseguiram impedir o aumento dos casos de Covid-19.

O ministro da Saúde da Irlanda do Norte, Robin Swann, disse nesta quinta-feira que as escolas e lojas não essenciais vão continuar fechadas, enquanto o trabalho remoto é recomendado, medidas que segundo alguns observadores, podem ser prolongadas até a Páscoa.