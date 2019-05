Os colégios eleitorais da República da Irlanda abriram nesta sexta-feira para que os eleitores participem das eleições europeias e locais, assim como em um referendo convocado pelo governo para suavizar a atual lei do divórcio.

As votações tiveram início às 7h (horário local, 3h de Brasília) e chegarão ao fim às 22h (horário local, 18h de Brasília) e os resultados do pleito local e do plebiscito devem ser divulgados na tarde de sábado, enquanto que o das eleições europeias não serão conhecidos até o próximo domingo, quando termina a participação do restante dos países do bloco comunitário.