Promotores que participam da força tarefa da Lava Jato realizada pelo Ministério Público do Peru vão interrogar nesta terça-feira Andrés Sanguinetti, irmão do ex-presidente do Uruguai Julio María Sanguinetti, que administrou a conta bancária na qual a construtora Odebrecht pagou propinas a funcionários públicos peruanos.

O interrogatório estará a cargo dos promotores José Domingo Pérez e Geovana Mori em um tribunal de Ciudad de la Costa, a 21 quilômetros de Montevidéu.