Assassinado na Malásia em 2017, Kim Jong-nam, irmão mais velho do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, era informante da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), afirmou nesta segunda-feira o "The Wall Street Journal".

O "Journal", que cita uma fonte anônima com conhecimento do caso, afirmou que Kim Jong-nam se reuniu com agentes americanos em múltiplas ocasiões. A fonte citada pelo jornal americano descreveu que "havia um nexo" entre o irmão do líder norte-coreano e a CIA.