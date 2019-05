O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que vai impor tarifas de 5% sobre todos os produtos procedentes do México como represália pela crise migratória na fronteira e ameaçou elevá-las até 25% se esse fluxo não for interrompido.

"As tarifas aumentarão gradualmente até que o problema da imigração ilegal seja remediado, momento no qual elas serão eliminadas", escreveu Trump no Twitter.