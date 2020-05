O governo de Israel aprovou nesta sexta-feira um plano para reabrir as escolas a partir deste domingo, no qual quatro faixas etárias retomarão as aulas, enquanto o restante dos alunos voltará no dia 1º de junho, informou a imprensa local.

A medida, adotada com unanimidade pelo gabinete de ministros, determina que alunos de 6 a 9 anos e de 16 a 18 retornarão às aulas nesta semana. Nas escolas ultraortodoxas, o ensino será retomado para estudantes de 12 a 18 anos.