Judeus ortodoxos estudam a Torah em um yeshiva separados por "capsulas de isolameno" para conter o avanço do novo coronavírus nesta terça-feira, em Jerusalem. EFE/ABIR SULTAN

O Ministério da Saúde de Israel confirmou nesta terça-feira um novo recorde de infecções diárias pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, com 2.180 casos positivos registrados ontem.

As mortes por Covid-19 no país dobraram em agosto, passando de menos de 500 óbitos no final de julho para 946, e o número total de casos positivos registrados desde março ultrapassa os 117 mil.