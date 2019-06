Israel respondeu nesta quinta-feira com um bombardeio sobre um alvo militar em Gaza ao lançamento, efetuado ontem, de um foguete que foi interceptado pela Cúpula de Ferro.

"Aeronaves do Exército atacaram uma infra-estrutura terrorista subterrânea em um complexo militar do Hamas, no sul da Faixa de Gaza, em resposta ao lançamento do foguete contra o território israelense", informou o Exército.