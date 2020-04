O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, anunciou nesta quarta-feira a ampliação do prazo de restrições de circulação de pessoas até 13 de abril, para conter a pandemia do coronavírus, e não descartou a possibilidade de voltar a prorrogá-lo.

"Isso nos permitirá começar a avaliar uma perspectiva, e quando os dados começarem a se consolidar, começaremos a afrouxar as medidas. Não posso dizer o que vai acontecer no dia 14 de abril, vai depender do que o conselho científico disser", declarou Conte em pronunciamento à nação.