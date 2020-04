O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, adiou nesta sexta-feira as medidas de confinamento da população do próximo dia 13 para 3 de maio, como medida para tentar evitar a expansão do novo coronavírus pelo país, mas permitirá a abertura de alguns estabelecimentos comerciais.

"É uma decisão difícil e necessária, pela qual assumo total responsabilidade", anunciou o político em pronunciamento à nação.

A partir da próxima terça-feira, porém, livrarias, papelarias, lojas de artigos infantis, entre outros estabelecimentos, poderão reabrir as portas.

Desde que o primeiro caso de infecção comunitária foi detectado na Itália, em 21 de fevereiro, o país contabilizou 147.577 casos de contágio do novo coronavírus, dos quais 18.849 culminaram em mortes.

No pronunciamento, Conte destacou o fato de o comitê de cientistas que o assessora na crise de saúde ter dito que a curva de contágios no país parece já ter passado do ponto mais crítico, registrando "indicações claras de que as medidas tomadas estão dando frutos e funcionando".

No entanto, ele defendeu a necessidade de que a população seja mantida em confinamento, especialmente em vista da Páscoa.

"Não podemos colocar em risco os sacrifícios feitos, porque assim todos os resultados positivos alcançados poderiam ser perdidos", disse.

A esperança do governo italiano é que a partir de 3 de maio tenha início a chamada "fase 2" da estratégia contra a pandemia, que é a de reabrir gradualmente as atividades econômicas, mas ressaltou que somente se houver uma melhora da situação antes dessa data é que alguns setores poderão ser reabertos de forma mais ampla.

Por isso, o primeiro-ministro pediu às empresas para que preparem protocolos de segurança e desinfectem suas instalações o mais rápido possível.

EXIGÊNCIA À UE CONTRA A CRISE.

Conte voltou a insistir em relação à União Europeia para que haja uma resposta única por parte do bloco à pandemia e destacou a necessidade de emissão dos chamados "eurobônus", um título de dívida conjunta, ideia rejeitada por países como Alemanha e Holanda.

O premiê afirmou que vai manter a pressão para que esses títulos sejam aprovados, pois os considera a melhor solução para financiar o combate à pandemia.

"Estamos pedindo os eurobônus porque é a melhor solução e vamos levar nossa luta até o fim", reiterou, após o Eurogrupo (fórum informal de ministros das Finanças da UE) ter pactuado uma linha de crédito do Mecanismo de Estabilidade Europeia sem condições, mas sem incluir esses títulos.

Gonzalo Sánchez.