O governo da Itália ampliou as medidas de quarentena que estavam em vigor no norte a todo o país para tentar conter o avanço do novo coronavírus e estuda pedir à União Europeia para que lhe conceda maior flexibilidade em relação às regras de déficit do bloco.

Até 3 de abril, escolas e universidades permanecerão fechadas, todos os eventos esportivos ficarão suspensos, e as reuniões públicas, proibidas. Estas são algumas das medidas incluídas no decreto publicado hoje à noite no Diário Oficial e que entrarão em vigor amanhã.