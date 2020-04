A Itália, de acordo com boletim divulgado ontem pela agência de Defesa Civil, registrou 183.957 casos de infecção pelo novo coronavírus, e 24.648 mortes. EFE/Ciro Fusco

O Instituto Superior de Saúde da Itália (ISS) confirmou nesta quarta-feira a identificação de traços genéticos do novo coronavírus na rede de esgoto de Roma e Milão, e ao mesmo tempo em que descarta risco à população, adiantou que a análise de amostras pode ajudar a detectar futuros surtos da Covid-19.

O diretor do Departamento de Qualidade da Água do órgão, Luca Lucentini, divulgou a descoberta por meio de um comunicado. "O ciclo integrado da água, o processo que leva à purificação da água no sistema de esgoto, é certamente seguro", garantiu o responsável pelo setor.