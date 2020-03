Na Lombardia, a região mais afetada, 43.208 pessoas foram infectadas, mas o aumento de infecções, 1.047, foi um pouco menor do que ontem, enquanto o número de mortes atingiu 7.199, com mais 381 registradas, também inferior as 458 no dia anterior. EFE/MASSIMO PERCOSSI

A Itália continuou nesta terça-feira registrando um alto número de mortes e infecções - 837 pessoas morreram e 2.107 testaram positivo -, mas o Instituto Superior de Saúde assegura que a curva atingiu sua fase plana e que durará vários dias e depois começará a cair.

Hoje, a Itália atingiu 12.428 mortes e 105.792 infectados, mas são dados que confirmam que a curva de contágio atingiu seu pico e dá esperança ao país de uma saída da crise.

Na Lombardia, a região mais afetada, 43.208 pessoas foram infectadas, mas o aumento de infecções, 1.047, foi um pouco menor do que ontem, enquanto o número de mortes atingiu 7.199, com mais 381 registradas, também inferior as 458 no dia anterior.

O conselheiro da Saúde da região, Giulio Gallera, encarregado de comunicar os dados diariamente, garantiu que estes "são a confirmação de uma esperança", mas pediu "que não diminuísse a atenção".

"Nossa batalha está dando resultado", disse Gallera, observando acima de tudo que apenas 68 novas internações foram registradas e, pela primeira vez, ninguém foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O presidente do Instituto Superior de Saúde (ISS), Silvio Brusaferro, garantiu hoje que o pico da curva de contágio foi atingido, mas a tendência é continuar plana por alguns dias e depois começará a cair.

Durante a entrevista coletiva sobre a pandemia na Itália, Brusaferro disse que a curva só será reduzida "se a atenção e as medidas forem mantidas" e que "por enquanto é difícil imaginar o reinício das atividades em pouco tempo".

O presidente da ISS também admitiu que o número de mortos pode ter sido subestimado, pois são contados os que apresentaram resultado positivo, mas houve muitas mortes por pneumonia sem que o teste fosse realizado.

"Houve mortes em suas casas, onde não há relatório médico ou todos os que morreram nas residências. É uma estimativa que devemos fazer com mais precisão", acrescentou.

Ele também alertou que as decisões tomadas até o momento são importantes para evitar "que a curva volte a subir novamente ou leve a uma situação em que a epidemia fique fora de controle".

Esta tendência é observada nesta última semana em quase toda a Itália e, em particular, na Lombardia. A nível nacional, em poucos dias passou de um aumento diário de 6,5 mil casos para cerca de 4 mil, até ontem caiu para 1.648 e hoje a tendência continuou.

CONTÁGIO IRÁ PARAR EM MEADOS DE MAIO

As infecções por coronavírus na Itália só terminam na segunda ou terceira semana de maio, embora variem por região, de acordo com um estudo realizado pelo Instituto Einaudi de Economia e Finanças (Eief), um centro de pesquisa universitário em Roma.

O Eief fez as primeiras projeções na data em que a Itália atingirá a cota zero de infecções registradas e que, de acordo com os dados disponíveis, pode ser entre 5 e 16 de maio.

Mas algumas regiões, como Veneto e Piemonte, podem alcançar o resultado já na primeira quinzena de abril, uma vez que o controle de infecções está mais avançado do que em outras áreas do país, explicaram.

O estudo é realizado por Franco Peracchi, professor da Universidade de Georgetown (Estados Unidos) e Universidade de Tor Vergata (Roma) e será revisado e publicado todas as noites no site da Eief após atualizações da Defesa Civil.

GOVERNO PENSA EM ABERTURA GRADUAL, MAS A PARTIR DE 4 DE MAIO

Por enquanto, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, anunciou que a intenção do governo é prolongar todas as medidas para conter a disseminação do coronavírus, restrições de confinamento e movimentação "pelo menos" até 12 de abril, quando termina a Semana Santa, conforme recomendado pelo comitê científico que assessora o governo.

As restrições deveriam expirar no dia 3 de abril, embora o governo deva aprovar um decreto para sua extensão, algo em que já está trabalhando.

O governo já está pensando em como será o plano que permitirá a restauração gradual das atividades suspensas até o momento.

Mas, de acordo com a mídia italiana, o isolamento não deve terminar antes de 4 de maio, pois o governo teme que, devido ao feriado nacional do dia 1º de maio, as pessoas possam deixar suas casas em massa.

O virologista Fabrizio Pregliasco propôs "proporcionar um tempo diferente para o retorno à vida social e a saída de casa para grupos de idosos ou pessoas mais frágeis, que deveriam ser protegidos de uma forma particular".

