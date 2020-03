O presidente do Instituto Superior de Saúde da Itália, Silvio Brusaferro, garantiu nesta terça-feira que o país chegou "ao pico" de contágios e que as tendências atuais serão mantidas durante alguns dias, após a queda de infectados e mortes.

O responsável pelo órgão público, no entanto, lembrou que só haverá manutenção na curva se as pessoas mantiverem atenção, e o governo seguir com as medidas. Além disso, destacou que é difícil imaginar a retomada de atividades no país em curto espaço de tempo.