O governo da Itália deve conseguir vitória no Senado que levará à aprovação do estado de emergência no país até 15 de outubro. EFE/GIUSEPPE LAMI

A Itália registrou nesta quarta-feira mais 289 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que eleva a conta total do contágio no território para 246.776 segundo as informações divulgadas pela agência de Defesa Civil do país.

De acordo com o balanço apresentado hoje, seis mortes foram contabilizadas nas últimas 24 horas, faendo a quantidade de óbitos desde o início da pandemia da Covid-19 subir para 35.129.