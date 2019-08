Barco da Open Arms no Mediterrâneo em foto de 2018. EFE/A.Carrasco Ragel

Três dos 160 imigrantes que estão retidos há 11 dias em um navio da organização espanhola Open Arms no Mar Mediterrâneo receberam neste domingo autorização dos governos da Itália e de Malta para desembarcar.

Fontes da Open Arms disseram à Agência Efe que os três imigrantes autorizados são uma mulher com suspeita de pneumonia, um homem com tuberculose e outra mulher que possui câncer cerebral. As duas serão levadas de helicóptero a Malta. Já o homem será transferido ao território italiano em outra embarcação.