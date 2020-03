A Itália enfrenta seu primeiro dia de restrições de movimentos e sociais em todo o seu território para tentar conter o aumento "significativo" de contágio pelo novo coronavírus, que já matou 463 pessoas e infectou quase 8 mil no país.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, assinou ontem o decreto que estende as limitações impostas no último sábado à região da Lombardia e outras 14 regiões no norte do país, que estavam isoladas por serem as mais afetadas pelo vírus.