O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, anunciou nesta quarta-feira que o estado de emergência será prorrogado até 30 de abril e o deslocamento entre regiões será proibida, pois "o vírus voltou a circular perigosamente", também na chamada zona amarela que até agora tinha pequenas limitações.

Speranza compareceu hoje perante o Parlamento para anunciar as novas medidas que entrarão em vigor a partir do próximo sábado e falou de uma situação grave com um país onde a taxa de contágio de Rt é de 1,03 e a incidência é de mais de 313 casos por 100 mil habitantes.