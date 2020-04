A Itália começará a encerrar o período de isolamento social devido ao novo coronavírus gradativamente, a partir de 4 de maio, mas os planos do governo do país foram criticados por aqueles que terão de permanecer com as portas fechadas para conter a pandemia, como igrejas e salões de beleza.

O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, decretou que fábricas e os setores de construção e comércio atacadista poderão reabrir no próximo dia 4, mas com medidas de segurança contra a propagação do coronavírus.