O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, confirmou nesta quarta-feira que as medidas de confinamento serão estendidas até o próximo dia 13, quando terminarem as festividades da Páscoa.

"A decisão do governo será estender até 13 de abril todas as medidas para limitar as atividades e o movimento das pessoas", explicou Speranza, durante aparição no Senado.

Até agora, a Itália havia decretado o isolamento e o encerramento de atividades não essenciais até a próxima sexta-feira, mas será será necessária a atualização desse decreto.

Speranza enfatizou que, neste momento, é necessário "não cometer erros" e cair no "otimismo fácil", pois "existe o risco de comprometer os sacrifícios realizados até agora e os primeiros sinais positivos não devem ser confundidos como um sinal de que o alarme cessou".

"Os especialistas dizem que estamos no caminho certo e que as medidas drásticas estão começando a dar frutos. Mas seria um erro imperdoável confundir esse primeiro resultado com uma derrota definitiva da Covid-19. É uma batalha longa e não devemos baixar a guarda", disse Speranza.

O ministro da Saúde também alertou que "sem uma vacina, a Covid nunca será vencida e que por um curto período, teremos que saber como gerenciar essa fase de transição e evitar a explosão de novos surtos".

"Em nossa batalha para derrotar esse vírus, a pesquisa científica será decisiva", acrescentou.

A Itália registrou 12.428 mortes e 105.792 infecções, e o Instituto Superior de Saúde disse que a curva atingiu seu pico, para uma fase plana que durará vários dias e depois começará a cair.

Speranza também observou que "este não é o momento para divisões" e afirmou que "um clima político unificado é a condição para manter o país unido em um momento muito difícil", enfatizou.

"Nunca antes as antigas disputas geopolíticas pareciam ultrapassadas. É hora da solidariedade, ninguém se salva sozinho", acrescentou.