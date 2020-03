A Itália, após dias registrando queda no número de mortes em decorrência de infecção pelo coronavírus, teve 743 óbitos nas últimas 24 horas, segundo anúncio feito nesta terça-feira pelo chefe da Defesa Civil do país, Angelo Borrelli.

Com os dados acrescentados hoje, o total de vítimas chega a 6.820. No domingo e na segunda-feira, houve redução na quantidade diária de pessoas que morreram após contraírem a Covid-19.

Ao todo, 69.176 casos de contágio foram identificados na Itália, 3.612 a mais do que o total consolidado ontem. Segundo a Defesa Civil, 8.326 pacientes já tiveram alta.

A região da Lombardia, no norte do país, segue sendo a mais afetada, com 30.703 infectados e 4.178 mortos. Depois aparecem a Emiglia Romana, Veneto e Piemonte, que já estavam entre as mais problemáticas desde o início do registro de casos.

Dentre os 54.030 casos ainda considerados ativos, 28.697 pessoas estão nas próprias casas, e 21.937 internadas em hospitais, sendo 3.396 em unidades de terapia intensiva.

O presidente do Conselho Superior de Saúde da Itália, Franco Locatelli, admitiu que será feita nova análise pelo governo nos próximos dias, sobre as medidas restritivas de circulação, que foram decretadas até 3 de abril.

Toda a atividade de produção e serviços não esseciais está paralisada, as escolas estão fechadas, assim como universidades e áreas de lazer e ainda estão proibidas reuniões sociais e práticas esportivas.