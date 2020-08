A Itália registrou nesta sexta-feira um novo aumento de casos diários do novo coronavírus, com 574 infecções nas últimas 24 horas, em comparação com 523 e 481 nos últimos dois dias, levando o país a adotar novas restrições.

Entre ontem e hoje também foram confirmadas três novas mortes, metade das registradas ontem, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde italiano.