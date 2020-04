Os casos ativos de pessoas com Covid-19 são 80.572. EFE/RICCARDO ANTIMIANI

A Itália voltou a registrar nesta quarta-feira aumento nos novos casos de infecção pelo coronavírus, com 2.937, após dois dias em que o número girou em torno de mil; além de 727 mortes a mais do que na comparação com o boletim de ontem, elevando o total para 13.155.

Com os dados contabilizados hoje pela Defesa Civil do país, o total de diagnósticos positivos é de 110.574, o segundo maior do planeta, atrás apenas dos Estados Unidos.

Além disso, os casos ativos de pessoas com Covid-19 são 80.572. Atualmente, segundo os dados oficiais, há 28.403 pessoas hospitalizadas, sendo que 4.035 em unidades de terapia intensiva.