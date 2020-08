A Itália registrou nesta quinta-feira um novo aumento de casos diários de Covid-19, com 845 contágios confirmados nas últimas 24 horas, mais do que os 642 anunciados no dia anterior, chegando aos níveis de 15 de maio, segundo informou o Ministério da Saúde.

O governo contabilizou mais seis mortes relacionadas ao coronavírus Sars-CoV-2, totalizando 35.418 óbitos pelo mesmo motivo no país até o momento. Ao todo, 256.118 casos foram confirmados desde que o primeiro foi detectado, no dia 21 de fevereiro.