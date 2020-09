Vista da praça Campo de Fiori, no centro de Roma, na noite deste sábado. EFE/FABIO FRUSTACI

A Itália registrou 1.297 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total para 277.634 infecções desde o início da pandemia no país, em fevereiro, de acordo com informações divulgadas neste domingo pelo Ministério da Saúde italiano.

Desta forma, foram registrados 400 casos a menos do que ontem, mas também foram realizados menos testes: 76,8 mil hoje, em comparação com 107,6 mil no sábado.