A Itália chegou a 21.655 mortes por Covid-19 nesta quarta-feira, 578 delas registradas nas últimas 24 horas, número inferior ao de 602 apresentado no dia anterior, e também divulgou que a quantidade de pacientes hospitalizados e na UTI continuou a cair.

Ao todo, a Itália já confirmou 165.155 casos desde que o primeiro foi detectado, em 21 de fevereiro. Houve um aumento de 2.667 desde ontem, seguindo a tendência descendente de propagação. Segundo os dados divulgados pelo chefe da agencia de Defesa Civil, 38.092 pessoas já se recuperaram da doença.

Já foram realizados 1.117.404 exames de coronavírus no país, 44 mil nas últimas 24 horas.

O número de pessoas contagiadas é de 105.418, com um aumento de 1,127 em relação a terça-feira, quase o dobro do dia anterior. Entre os doentes, 74.696 estão isolados em casa com sintomas leves (71%), 27.643 estão internadas em hospitais (368 a menos que na véspera) e 3.079 em UTIs (107 a menos).

Também melhorou a situação na Lombardia, onde 235 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Na terça-feira, foram 241 óbitos. O aumento de casos positivos foi de 827, enquanto ontem foi de 1012. A região ainda registrou uma diminuição de 34 pacientes internados e de 48 em UTIs.