A Itália continua tentando controlar a curva de transmissão e o ministro da Saúde, Roberto Speranza, disse hoje durante audiência no Senado que "não haverá risco zero até que uma vacina seja encontrada". EFE/MASSIMO PERCOSSI

A Itália registrou 17 novas mortes por Covid-19 e 114 novas infecções na últimas 24 horas, elevando para o total de 34.984 vítimas e 243.344 casos desde o início da pandemia, em fevereiro, informou nesta terça-feira a Defesa Civil local.

Entre ontem e hoje, 335 pacientes foram curados, representando 195.441 no total. Atualmente, existem 12.919 pacientes positivos, 238 a menos que ontem, e a região mais afetada ainda é a Lombardia, no norte do país, que acumulou 95.173 casos no total desde fevereiro.