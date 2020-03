O número de infectados na Itália, o segundo país com mais casos da doença no mundo, atrás apenas da China, é de 23.073. EFE/FABIO FRUSTACI

O número de mortes na Itália devido ao novo coronavírus chegou nesta segunda-feira a 2.158, com o relato de 349 nas últimas 24 horas, de acordo com um relatório divulgado pelo chefe da Defesa Civil do país, Angelo Borrelli, em entrevista coletiva.

O número de infectados na Itália, o segundo país com mais casos da doença no mundo, atrás apenas da China, é de 23.073, o que representa um aumento de 2.470 em relação a ontem. Já o total de curados é de 2.749, dos quais 414 se recuperaram ontem.

Com isso, o número total de infecções desde que a pandemia foi detectada no país, no final de fevereiro, é de 27.980, contando infectados atualmente, mortos e curados. Além disso, mais de 138 mil pessoas foram submetidas a testes para saber se têm a doença.