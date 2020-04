A Itália atingiu nesta quarta-feira a marca de 25.085 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, 437 a mais do o total apresentado no último boletim, o menor número diário desde anteontem, ao mesmo tempo em que houve alta na quantidade de casos.

Até o momento, são 187.327 infectados, com a adição de 3.370, em comparação com os dados divulgados na véspera, segundo a agência de Defesa Civil do país. A soma de pacientes considerados curados já é de 54.543, com as 2.943 altas das últimas 24 horas.