A Itália chegou nesta sexta-feira a um total de 30.201 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com as 243 registradas no boletim apresentado pela agência de Defesa Civil.

A curva de contágio é ainda ligeiramente inferior, com 1.327 casos nas últimas 24 horas, metade deles na Lombardia, no norte do país, que continua sendo a região mais afetada pela pandemia.